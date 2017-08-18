МЧС разработает цветовую шкалу опасных погодных явлений

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России разработает цветовую шкалу опасных погодных явлений, сообщила пресс-служба ведомства по итогам заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России уже в конце этого года совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представит проект национального стандарта, которым будут определены цветовые коды опасных явлений погоды", — сказали в пресс-службе.

Как сообщил замглавы МЧС Павел Барышев, общей особенностью природных, техногенных и экологических опасностей и угроз является высокий коэффициент разрушений, а при их прохождении в условиях плотной городской застройки и высокой концентрации промышленных объектов может возникнуть угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей.

"Примером служат природные катаклизмы последних лет в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Только с начала 2017 года в России произошло 29 природных чрезвычайных ситуаций, основные из которых связаны с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений и подтоплениями", — сказал Барышев. Он добавил, что необходимо проработать четкий и эффективный механизм обеспечения доведения экстренной информации непосредственно до населения и каждого гражданина в отдельности.

Глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что нужны четкие рекомендации органам местного самоуправления, исполнительной власти субъектов РФ в сложных погодных условиях. "Необходимо также проработать вопросы взаимодействия всех пожарно-спасательных, аварийно-восстановительных бригад по оказанию помощи людям, оказавшимся в беде", — отметил он.