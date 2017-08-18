Лимузин Ельцина продают за 19,8 миллиона рублей

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Еще один лимузин Mercedes-Benz S-класса, принадлежавший, как заявляет продавец, первому президенту России Борису Ельцину, выставлен на продажу за 19,79 миллиона рублей. Такое объявление размещено на портале Auto.ru.

Сообщается, что автомобиль был выпущен в 1994 году и не требует ремонта. Пробег лимузина составляет 60 тысяч километров.

"Эта машина использовалась в Кремлевском гараже в годы правления первого президента Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича. На этом автомобиле он лично (в качестве пассажира) выезжал на официальные и неофициальные встречи", — утверждает продавец.

© Фото : auto.ru Машина Mercedes-Benz S-класса, принадлежавшая первому президенту России Борису Ельцину © Фото : auto.ru Машина Mercedes-Benz S-класса, принадлежавшая первому президенту России Борису Ельцину

"Гараж огромный"

В "Ельцин-центре" РИА Новости заявили, что им не известно, действительно ли выставленный на продажу автомобиль принадлежал первому президенту России.