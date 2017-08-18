Лимузин Ельцина продают за 19,8 миллиона рублей

17:4318.08.2017
(обновлено: 18:38 18.08.2017)
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Еще один лимузин Mercedes-Benz S-класса, принадлежавший, как заявляет продавец, первому президенту России Борису Ельцину, выставлен на продажу за 19,79 миллиона рублей. Такое объявление размещено на портале Auto.ru.
Сообщается, что автомобиль был выпущен в 1994 году и не требует ремонта. Пробег лимузина составляет 60 тысяч километров.
"Эта машина использовалась в Кремлевском гараже в годы правления первого президента Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича. На этом автомобиле он лично (в качестве пассажира) выезжал на официальные и неофициальные встречи", — утверждает продавец.
Машина Mercedes-Benz S-класса, принадлежавшая первому президенту России Борису Ельцину
"Гараж огромный"
В "Ельцин-центре" РИА Новости заявили, что им не известно, действительно ли выставленный на продажу автомобиль принадлежал первому президенту России.
"Мне совсем ничего не известно об этих автомобилях. Гараж особого назначения огромный, в нем десятки автомобилей. Специальных изысканий на эту тему мы не предпринимали", — сказал руководитель архива "Ельцин-центра" Дмитрий Пушмин.
Он не исключил, что в будущем могут появляться и другие подобные объявления о продаже авто, на которых мог передвигаться Ельцин. При этом центр пока не собирается покупать автомобили первого президента России для своей коллекции, уточнил собеседник агентства.
"Это исключено, у нас просто негде пока размещать, мы не рассматриваем это", — сказал руководитель архива.
Ранее Пушмин сообщал, что в "Ельцин-центре" уже есть два автомобиля первого президента страны: ЗиЛ-41-052 и ГАЗ-14.
Второй лимузин за полтора месяца
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Auto.ru, этот лимузин появился в гараже особого назначения незадолго до приобретения заводского W140 Pullman, который также был представлен на сайте в начале июля по цене 33,8 миллиона рублей и уже продан.
В объявлении о продаже W140 Pullman говорилось, что он выставлялся на стенде Mercedes на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 и был предназначен для канцлера Гельмута Коля, однако тот отказался от автомобиля и передал его своему "другу Борису". Утверждалось, что Ельцин пользовался лимузином с конца 1995 года "и до конца своих дней". После этого Mercedes попал в частную коллекцию. Как отмечал продавец, это первый Pullman Sonderschutz в кузове W140 из 27 выпущенных.
Гараж особого назначения (ГОН) - первый в России государственный гараж, созданный при дворе Николая II в 1906 году в Петрограде. После Октябрьской революции ГОН стал автобазой Советского правительства, а в 1918 году переехал в Москву.
На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S600L со специальной защитой кузова
Приказ о создании Особого гаража 31 декабря 1920 года подписал В.И. Ленин, позже Особый гараж был переименован в Гараж особого назначения.
На фото: салон автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.), представленного в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения
"ГОН является визитной карточкой страны, это уникальные произведения. На сегодняшний день открыт большой объем ранее засекреченных документов, и мы показываем практически все, что можно показать", - рассказал журналистам официальный представитель Федеральной службы охраны России Сергей Девятов.
На фото: эскортный мотоцикл Днепр 14 (выпускался с 1972 по 1978 гг.) на территории Московского Кремля.
По словам организатора выставки Ильи Сорокина, хотя свои автомобили ГОН показывает горожанам в марте ежегодно, эта выставка будет масштабнее предыдущих: она займет три зала, общая площадь экспозиции составит 10 тысяч квадратных метров.
На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S500, представленный в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения на территории Московского Кремля.
Технический эксперт Андрей Морозенко пояснил, что эта юбилейная, 25-я по счету выставка будет по-настоящему уникальной благодаря старым автомобилям, "которые являются апогеем технического уровня своего времени".
На фото: эмблема автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.)
По словам Морозенко, основная особенность этой выставки заключается в компоновке автомобильной экспозиции по итогам развития РФ за последние 95 лет: глядя на эти автомобили, можно проследить изменение тенденций, которые отражены в стилистических и технических решениях.
На фото: автомобили, представленные в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения