Эксперт рассказал о возможном росте пенсий в России

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Динамика роста зарплат в январе-июле говорит о возможном росте пенсий в России, заявил РИА Новости профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков. Эксперт также считает, что падение реальных располагаемых доходов может быть связано со снижением социальных трансфертов.

Реальные заработные платы, по оценке Росстата, в июле выросли на 4,6%. Рост показателя в январе-июле составил 3%. Реальные располагаемые доходы населения РФ в июле 2017 года снизились на 0,9% в годовом выражении, в январе-июле спад составил 1,4%. Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Если у нас растет реальная заработная плата, то это означает, что у нас будут расти и пенсионные выплаты. Это неизбежно в соответствии с существующими пенсионными правилами, существующим законом о пенсионных выплатах. Если сейчас растет реальная зарплата, значит, должны вырасти в конечном счете и пенсионные также выплаты, потому что они связаны между собой. А что касается других социальных трансфертов, например, пособий и выплат при рождении детей, то здесь трудно предсказать", — заявил Щербаков.

Он пояснил, что реальные располагаемые доходы, снижение которых отмечает Росстат, состоят из заработной платы, из средств, образуемых предпринимательским доходом, а также социальных трансфертов. "Если реальная заработная плата все-таки растет, значит, где-то у нас снижались либо социальные трансферты, либо предпринимательские доходы", — объяснил эксперт.

"Предпринимательские доходы вряд ли снижались, обычно предприниматели очень тщательно следят за тем, чтобы они не снижались, остается предполагать, что это связано со снижением социальных трансфертов, то есть выплат пенсионных, каких-то выплат, связанных с социальным страхованием и так далее", — считает Щербаков.