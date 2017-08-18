Тамбовскую область посетили свыше 400 тысяч туристов в первом полугодии

ТАМБОВ, 18 авг — РИА Новости, Юлия Чичерина. Тамбовскую область в первом полугодии 2017 года посетило свыше 400 тысяч туристов, сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Александр Никитин.

"Развитие туризма — одна из приоритетных сфер работы в нашей области. За полгода Тамбовщина приняла свыше 400 тысяч туристов. Внутренний туризм дает толчок активному развитию многих отраслей региона — в результате возрастает валовый национальный продукт. По статистике, на туризме мы заработали порядка 300 миллионов рублей только за первое полугодие текущего года ",- сообщил Никитин.

По его словам, важный вклад в повышение туристической привлекательности области внесли такие проекты событийного туризма как "Тамбов —новогодняя столица России 2017", рок- фестиваль "Чернозем-2017" и другие.

"У нас также появились инвестиционные кластеры, которые помогают в развитии туристической отрасли. Например, туристско-рекреационный кластер "Рахманиновский" — здесь в проектах строительство гостиничного комплекса", — добавил Никитин.

Коснулся глава региона и вопроса социального туризма для людей активного пенсионного возраста. "Необходимо делать ставку на эту категорию туристов. Туристы активного пенсионного возраста " подтянут" и остальных своей агитацией и рассказами о том, что они посетили. Необходимо развивать социальные маршруты", — считает Никитин.

Одним из препятствий к развитию туризма губернатор назвал нехватку средств навигации для туристов.

"Наша область является транспортным коридором, объединяющим север и юг. Но когда мы передвигаемся по области, то не видим навигационных стикеров, плакатов, которые бы рассказывали о туристических маршрутах. Сегодня одна из задач в этом направлении- наладить навигацию, продумать работу в плане выпуска мобильного приложения, где бы давались туристические карты и рассказы о красотах нашего региона", — резюмировал Никитин.

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