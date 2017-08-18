Лариса Гузеева рассказала, что будет с передачей "Давай поженимся"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Лариса Гузеева рассказала в интервью "Газете.Ru" о том, что и дальше будет вести передачу "Давай поженимся" на Первом канале.

По ее словам, съемки передачи продолжаются и в новом сезоне она вернется в эфир.

"Скоро вернемся. Когда-то и нас закроют, и кто-то перекрестится, что, мол, Гузеевой не будет на экране, а кто-то, наоборот, будет сожалеть", — заявила она, добавив, что программа не может нравиться всем и это нормально.

Ранее на "Первом канале" закрылись сразу две популярных программы — "Пока все дома" с Тимуром Кизяковым и "Наедине со всеми" с Юлией Меньшовой. Кроме того, ведущий Первого канала Александр Олешко прервал свое сотрудничество с каналом — он перешел на НТВ, а Андрей Малахов взял "декретный отпуск".

В пресс-службе Первого канала опровергли слухи о возможном закрытии ряда других программ, в том числе "Первой студии", "Контрольной закупки" и "Модного приговора".