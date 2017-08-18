"Ельцин-центр" не знает, принадлежал ли продаваемый лимузин экс-президенту

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. "Ельцин-центру" не известно, действительно ли выставленный на продажу за 20 миллионов рублей лимузин Mercedes-Benz принадлежал первому президенту России Борису Ельцину; планов покупки в коллекцию музея еще одного автомобиля у центра нет, сообщил РИА Новости руководитель архива "Ельцин-центра" Дмитрий Пушмин.

Ранее на сайте Auto.ru (принадлежит "Яндексу") появилось объявление о продаже еще одного лимузина Mercedes-Benz S-класса, принадлежавшего, как заявляет продавец, первому президенту России Борису Ельцину. Автомобиль выставлен на продажу за 19,79 миллиона рублей.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Auto.ru, этот лимузин появился в гараже особого назначения незадолго до приобретения заводского W140 Pullman, на котором якобы также передвигался Ельцин. Он тоже был выставлен на Auto.ru в начале июля по цене 33,8 миллиона рублей, и на сегодняшний день уже продан, уточнили в пресс-службе.

"Мне совсем ничего не известно об этих автомобилях. Гараж особого назначения огромный, в нем десятки автомобилей. Специальных изысканий на эту тему мы не предпринимали", — сообщил Пушмин.

Он не исключил, что в будущем могут появляться и другие подобные объявления о продаже авто, на которых мог передвигаться Ельцин. При этом центр пока не собирается покупать автомобили первого президента РФ для своей коллекции, уточнил собеседник агентства.

"Это исключено, у нас просто негде пока размещать, мы не рассматриваем это", — сказал руководитель архива.

Ранее Пушмин сообщал, что в "Ельцин-центре" уже есть два автомобиля первого президента России: ЗиЛ-41-052 и ГАЗ-14.