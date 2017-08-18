Еще один лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,8 млн рублей

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Еще один лимузин Mercedes-Benz S-класса, принадлежавший, как заявляет продавец, первому президенту России Борису Ельцину, выставлен на продажу за 19,79 миллиона рублей, свидетельствует объявление на сайте Auto.ru (принадлежит "Яндексу").

Согласно объявлению, автомобиль был выпущен в 1994 году, не требует ремонта. Пробег лимузина составляет 60 тысяч километров.

"Эта машина использовалась в Кремлевском гараже в годы правления первого президента Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича. На этом автомобиле он лично (в качестве пассажира) выезжал на официальные и не официальные встречи", — утверждает продавец.

"Лимузин появился в ГОН (гараже особого назначения) незадолго до приобретения заводского W140 Pullman, который тоже был выставлен на Auto.ru в начале июля по цене 33,838 миллиона рублей и на сегодняшний день уже продан", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Auto.ru.