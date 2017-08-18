Поселившуюся в Московском зоопарке карликовую бегемотиху назвали Ксюшей

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Карликовую бегемотиху, недавно поселившуюся в Московском зоопарке, назвали Ксюшей, сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.
Ранее зоопарк предложил всем желающим прислать варианты имени для новой обитательницы. "Мало деток писали. Поэтому выбрали самую маленькую девочку, которая дала имя нашей бегемотихе… Ксюша", — сказала Акулова.
В пятницу в зоопарке празднуют День бегемота. Поскольку новый обитатель родом из Африки, праздник проходит под звуки африканских мотивов, которые исполняются группой барабанщиков.