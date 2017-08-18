Поселившуюся в Московском зоопарке карликовую бегемотиху назвали Ксюшей

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Карликовую бегемотиху, недавно поселившуюся в Московском зоопарке, назвали Ксюшей, сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.

Ксюша стала первым бегемотом в столичном зоопарке за последние 30 лет. Трехлетняя самка, которую привезли в Москву из Швеции, весит 200 килограммов, ее высота в холке — 75 сантиметров.

Ранее зоопарк предложил всем желающим прислать варианты имени для новой обитательницы. "Мало деток писали. Поэтому выбрали самую маленькую девочку, которая дала имя нашей бегемотихе… Ксюша", — сказала Акулова.

В пятницу в зоопарке празднуют День бегемота. Поскольку новый обитатель родом из Африки, праздник проходит под звуки африканских мотивов, которые исполняются группой барабанщиков.