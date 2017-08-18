Эксперты предложили поощрять организации, принимающие на работу инвалидов

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Нужно делать упор на поощрение организаций, принимающих на работу инвалидов, а не на наказание нарушителей, заявил РИА Новости глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов Минтруд разместил проекту постановления, обязывающего руководителей организаций бюджетной сферы, государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных компаний и государственных корпораций, а также акционерных обществ с государственным участием принимать на работу инвалидов в соответствии с Федеральным законом. Как отмечают "Известия", главе организации в случае неисполнения законных требований грозит расторжение трудового договора. Авторы проекта предполагают, что он может вступить в силу в 2018 году.

"Надо другие меры сначала использовать. Если они не будут работать, то уже использовать меры наказания", — заявил Шмаков.

По его словам, "надо не только драконовские методы применять, но и методы экономического стимулирования для тех предприятий, которые должны брать инвалидов на работу".

"Проще всего – увольнять. Это дурацкая мера, которую нужно сбалансировать с реалиями жизни", — отметил он.