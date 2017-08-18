Первый канал ответил на слухи о закрытии ряда программ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Первый канал ответил на слухи о возможном закрытии ряда программ, включая те, о которых СМИ еще не писали, сообщив, что в ближайшее время зрители увидят обновленную передачу "Сегодня вечером".

Ранее СМИ со ссылкой на источники в руководстве телеканала сообщили о возможном закрытии в сентябре четырех программ на Первом канале: "Давай поженимся", "Первая студия", "Контрольная закупка" и "Модный приговор".

"Мы понимаем, что новости о Первом люто генерят трафик, но нет, мы не закрываем "Давай поженимся", "Модный приговор", "Контрольную закупку" и "Первую студию". На будущее – мы не закрываем и "Поле чудес", КВН, "Что? Где? Когда? И "Вечернего Урганта". С "Кто хочет стать миллионером" все тоже в порядке. Отлично себя чувствует "Доброе утро". Программа "Время" по-прежнему выходит в 21.00. В "Смаке" не закончились продукты. Дмитрий Крылов покупает билеты в следующее путешествие", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Первого канала.

"Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым собирает отличные рейтинги. Скоро увидите обновленное "Сегодня вечером". (Владимир) Познер, кстати, тоже с нами. Но мы рады, что наши программы настолько популярны, что новость о каждой из них взлетает в топ "Яндекса". Коллегам же советуем не выдавать желаемое за действительное", — добавили на канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ведущий программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" Андрей Малахов может покинуть Первый канал. В среду в пресс-службе Первого канала РИА Новости сообщили, что по инициативе ведущей Юлии Меньшовой в новом телесезоне проект "Наедине со всеми" закрывается; при этом телеканал ведет с телеведущей работу над двумя новыми проектами, которые зрители увидят в ближайшем будущем.

Также стало известно, что другой ведущий Первого канала Александр Олешко перешел на НТВ и в новом сезоне будет вести конкурс "Ты супер! Танцы". Кроме того, в новом сезоне в эфир не выйдет программа "Пока все дома" с Тимуром Кизяковым.