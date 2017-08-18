НОВОСИБИРСК, 18 авг — РИА Новости. Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин решил закрыть фестиваль "Праздник топора" в Томской области, где произошло массовое отравление участников, сообщает в пятницу пресс-служба обладминистрации.

"Сегодня, 18 августа, врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин после заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям принял решение о прекращении мероприятий фестиваля "Праздник топора" в парке "Околица" села Зоркальцева", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с 19.00 местного времени в пятницу доступ в сельский парк "Околица" близ села Зоркальцево Томского района прекращен. Отменяются все мероприятия, в том числе запланированные выступления творческих коллективов. Конкурсная программа фестиваля завершена, жюри подводит итоги конкурса.

"На сегодняшний момент не установлены точные причины отравления людей в парке "Околица". В этой связи я принял решение о прекращении всех мероприятий фестиваля "Праздник топора" и о закрытии парка "Околица" для посетителей. Нет ничего важнее здоровья людей, и мы не имеем права подвергать его риску. Прошу томичей и гостей города отнестись с пониманием к мерам ограничительного характера по въезду в парк", — приводятся в сообщении слова главы региона.

Первые сообщения, что участники фестиваля "Праздник топора" в селе Зоркальцево Томского района были доставлены в больницы с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру появились 16 августа. По озвученным в четверг данным властей области, к врачам обратились 129 человек, из них 24 госпитализированы в легком и среднем состоянии. В четверг власти Томской области заявили об усилении контроля за пунктами питания на фестивале. Компанию, поставлявшую обеды участникам, сменили на другую.

"Праздник топора" — масштабное международное соревнование резчиков и плотников, которое дополнено культурной программой. Фестиваль, который является визитной карточкой Томской области, проходит в парке под открытым небом, который расположен на 17 гектарах земли. В 2016 году фестиваль посетило около 140 тысяч человек.