В испанском посольстве в Москве почтили память жертв терактов в Каталонии

Цветы у здания посольства Испании в Москве в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017

Цветы у здания посольства Испании в Москве в память о жертвах теракта в Барселоне. 18 августа 2017

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Дипломаты посольства Испании в Москве во главе с послом Игнасио Ибаньесом минутой молчания почтили память жертв в результате терактов в Каталонии, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ*. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Ночью фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.

На ступеньках здания посольства в центре Москвы лежат цветы, люди продолжают приходить, чтобы почтить память погибших в результате атак в Испании.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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