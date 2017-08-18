Телеведущий Васильев опроверг слухи о закрытии программы "Модный приговор"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Историк моды и телеведущий Александр Васильев опроверг слухи о возможном закрытии телепрограммы "Модный приговор" на Первом канале осенью; по его словам, в конце августа начнутся съемочные дни передач, запланированных на сентябрь.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в руководстве телеканала сообщили о возможном закрытии в сентябре четырех программ на Первом канале: "Давай поженимся", "Первой студии", "Контрольная закупка" и "Модный приговор".

"Впервые слышу эту информацию (о возможном закрытии — ред.). Мы только что отпраздновали десять лет программе "Модный приговор". У нас начало новых съемок 22 августа, мы опять все в эфире и снимаем сентябрь, потому что если бы ее хотели закрыть, то я не думаю, что у нас были бы съемочные дни: логика", — сказал Васильев РИА Новости.

По его словам, формат передачи не будет меняться в ближайшее время. "Пока это золотой состав — Васильев, (Надежда) Бабкина и (Эвелина) Хромченко", — отметил телеведущий.

По его словам, даже если телешоу и закроется, "программа о моде всегда нужна на любом федеральном канале".