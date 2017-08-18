Госдума не поддержала инициативу об уравнивании букв "е" и "ё" в документах

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Буква "ё" является необходимой частью алфавита русского языка, изменение ее статуса в документах может в том числе помешать борьбе с преступностью и поиску пропавших людей, что требует определенной осторожности в этой сфере, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Ранее, как сообщал RT, депутат Ленинградской области Владимир Петров предложил сделать равнозначными буквы "е" и "ё" в личных данных, а также узаконить созвучное написание имен в документах.

"Не поддерживаю", — сказал Емельянов РИА Новости, отвечая на вопрос, поддерживает ли он данную инициативу.

"Я бы с именами и идентификацией был бы очень осторожен, потому что это связано с очень многими проблемами, в том числе и с борьбой с преступностью, и поиском родственников, поиском пропавших. Поэтому все-таки в транскрипции имен должна быть аккуратность", — пояснил свою позицию парламентарий.

Емельянов также подчеркнул, что буква "ё" является "необходимой частью российского алфавита, российской фонетики". "Поэтому приравнивать "е" и "ё" я тоже думаю, не надо. Там где "ё", должна быть "ё", — подытожил депутат.