Депутат предложил уравнять буквы "е" и "ё" в документах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Депутат Ленинградской области Владимир Петров предложил сделать равнозначными буквы "е" и "ё" в личных данных, а также узаконить созвучное написание имен в документах, сообщили РИА Новости в аппарате депутата.
Сам Петров рассказал РИА Новости, что этот закон может помочь соотечественникам, которые хотят вернуться на Родину из зарубежья.
"Многие русские имена были переписаны на иностранный манер, к примеру, на Украине или Белоруссии такие простые имена как Игорь или Елена в документах пишутся совершенно иначе, хотя люди не перестают быть Игорями и Еленами", — сказал депутат.
По словам депутата, различное написание таких данных владельца документов не является искажением и не должно быть основанием для ограничения или препятствий в реализации прав и свобод граждан.