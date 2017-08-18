Депутат предложил уравнять буквы "е" и "ё" в документах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Депутат Ленинградской области Владимир Петров предложил сделать равнозначными буквы "е" и "ё" в личных данных, а также узаконить созвучное написание имен в документах, сообщили РИА Новости в аппарате депутата.

"Путаница в различном написании имен собственных – фамилий, имен, отчеств, места рождения граждан – владельцев документов является серьезным дефектом актов, фиксирующих юридические факты… Примерами такого написания является различное написание имени "Наталья" и Наталия", отчества "Геннадьевич" и Геннадиевич", а также использования в фамилиях, именах, отчествах, географических наименованиях буквы "е" вместо "ё" и наоборот", — сказано в пояснительной записке к федеральному законопроекту.

Сам Петров рассказал РИА Новости, что этот закон может помочь соотечественникам, которые хотят вернуться на Родину из зарубежья.

"Многие русские имена были переписаны на иностранный манер, к примеру, на Украине или Белоруссии такие простые имена как Игорь или Елена в документах пишутся совершенно иначе, хотя люди не перестают быть Игорями и Еленами", — сказал депутат.

По словам депутата, различное написание таких данных владельца документов не является искажением и не должно быть основанием для ограничения или препятствий в реализации прав и свобод граждан.