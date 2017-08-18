Росприроднадзор заявил, что природа острова Врангеля почти восстановилась

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Природа на арктическом острове Врангеля практически восстановилась, угрозы для уникальной территории больше нет, заявил по итогам осмотра острова замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов, слова которого приводит утром в пятницу правительство Чукотки.

Замруководителя Росприроднадзора совместно с замдиректора департамента международных отношений Минприроды России Ириной Фоминых побывал на острове Врангеля с миссией ЮНЕСКО. На совещании в правительстве Чукотки Амирханов сказал, что информация о загрязнении острова не соответствует действительности и угрозы этой территории нет.

"По словам Амирхана Амирханова, долгие годы освоения Арктики оставили свои следы, тем не менее вся природа практически восстановилась, причем даже в тех местах, где люди проживали совсем недавно", — говорится в сообщении.

Амирханов напомнил, что в России реализуется программа очистки северных островов от накопленных отходов, помогают в этом военные. Было отмечено, что привести в надлежащий вид острова Врангеля и Геральда можно уже за пять лет.

Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Остров входит в состав одноименного заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С октября 2014 года на острове Врангеля на дежурстве по охране воздушных рубежей России находятся подразделения Восточного военного округа.

Ранее сообщалось, что в 2017 году российские военные вывезут из Арктического региона 3,8 тысячи тонн металлолома, также военные продолжат снос ветхих и разрушенных строений, будут проводить рекультивацию земли на территориях Минобороны России и вывозить металлолом из Арктики на материк для переработки.