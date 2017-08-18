Все реки в Приморье вернулись в берега после паводка

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Все реки Приморья вернулись в берега, транспортное сообщение восстановлено, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС России.

"На данный момент все реки вернулись в берега, а сообщение с отрезанными селами восстановлено. В Уссурийске остаются подтопленными два жилых дома, повреждены 28 участков автомобильных дорог", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в трех пунктах временного размещения остаются 41 человек. "Энергоснабжение и транспортное сообщение со всеми населенными пунктами восстановлено в полном объеме. Проведена очистка более 1,3 тысячи придомовых территорий, просушены свыше 120 домов, вывезено около 1,5 тысячи кубометров конструкций и обломков, вода откачана из более чем в 650 жилых домов, проведена распиловка 230 кубометров деревьев. Также было доставлено свыше 7 тысяч литров питьевой бутилированной воды", — отметил он.

Мощные ливни обрушились на Приморье в начале прошлой недели, спровоцировав масштабный паводок. Несколько населенных пунктов были отрезаны от суши. В шести районах Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Позднее сообщалось, что все реки вернулись в коренные берега, а сообщение с отрезанными селами восстановлено.

Ранее сообщалось, что с 21 по 24 августа Росгидромет прогнозирует сильные дожди, которые могут оказать влияние на реки в Амурской области, Хабаровском крае и снова в Приморье. Синоптики подчеркивают, что прогноз пока долгосрочный, он ежедневно уточняется и корректируется. Подразделения Сибирского регионального центра МЧС России находятся в постоянной готовности к реагированию при осложнении ситуации. Руководство Приморского края готовит комплекс противопаводковых мероприятий.

Ранее первый заместитель министра Владимир Степанов лично проконтролировал аварийно-восстановительную в Приморском крае, принял участие в совещании по вопросам ликвидации последствий природной стихии, в ходе которого распорядился увеличить группировку сил в зоне ЧС на 500 спасателей. На данный момент в восстановительных работах в Приморском крае участвуют более трех тысяч человек и свыше 400 единиц техники, из них от МЧС России — около 2,5 тысячи человек и свыше 260 единиц техники.