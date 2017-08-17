Москвичи несут цветы и свечи к посольству Испании

Герб Испании на здании посольства Испании в Москве. Архивное фото

Герб Испании на здании посольства Испании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Москвичи несут цветы и свечи к посольству Испании на улице Большая Никитская, чтобы почтить память жертв теракта в Барселоне, передает корреспондент РИА Новости.

На крыльце посольства уже оставлено несколько десятков свечей, лежат букеты цветов. Также около здания посольства дежурят несколько съемочных групп телеканалов.

"Я потрясена случившимся. Барселона — прекрасный туристический город, один из самых красивых в мире. Была там много раз. Поэтому пришла выразить свое сочувствие", — сказала журналистам одна из местных жительниц, пришедшая к посольству с букетом.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, 80 ранены. Каталонская полиция квалифицировала это как теракт.