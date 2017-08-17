Суд отклонил жалобу абонента, потребовавшего с МТС 30 миллиардов рублей

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Тамбовчанин пытался через суд получить 30 миллиардов рублей с компании МТС за моральный вред из-за того, что оператор якобы незаконно списала бесплатные минуты, однако в очередной раз получил отказ.

Как отмечает компания в ежеквартальном отчете, в январе суд вынес решение не в пользу абонента "Мелехова А.В.", а апелляционный суд оставил это решение без изменения. В июле Мелехов подал кассационную жалобу.

Представитель Тамбовского областного суда сообщил РИА Новости в четверг, что суд не нашел основания для передачи жалобы на рассмотрение президиума, и решение первой инстанции осталось в силе. По словам собеседника агентства, в кассации мужчине отказали 15 августа.

Суть претензий

Мужчина пользовался тарифным планом "Smart 022015" за 450 рублей в месяц, который включает три Гб интернет-трафика и 500 минут звонков. При исчерпании включенных в пакет минут абонент платит по 1,5 рубля за каждую минуту исходящего вызова. Ежемесячная плата и начисление новых пакетов минут у Мелехова происходили 22 числа каждого месяца. Он утверждает, что 22 июня 2016 года с 12 ночи до 9 утра оператор незаконно списал у него шесть бесплатных минут.

Вы сталкивались с недобросовестным поведением сотовых операторов? Да, непонятным образом исчезали деньги со счета

Мне самовольно подключали дополнительные услуги

Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом

Без предупреждения меняли условия тарифов

Нет, никаких проблем не возникало Результаты 28% Да, непонятным образом исчезали деньги со счета

41.8% Мне самовольно подключали дополнительные услуги

6.4% Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом

12.3% Без предупреждения меняли условия тарифов

11.5% Нет, никаких проблем не возникало Все опросы Голосовать

"Все расчеты с абонентом были корректны и прозрачны, это подтвердили суды первой и второй инстанций", — заявил пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников. Он добавил, что, как правило, все спорные вопросы с клиентами оператор решает в досудебном порядке.

По данным местных СМИ, Мелехов не первый раз требует в суде крупную сумму денег. В 2011 году он пытался взыскать миллиард рублей с министерства финансов "за бездействие при оказании ему услуг по поставке газа". Выбор ответчика мужчина объяснил тем, что большая часть акций дочерней компании "Газпрома" "Тамбовоблгаз" принадлежит государству, а от лица государства должен выступить Минфин.

Через два года мужчина через суд потребовал, чтобы администрация области пересмотрела тарифы на газоснабжение. Суд не поддержал его требования.

Что еще пытались отсудить у МТС

В феврале суд отказался удовлетворить иск москвича с требованием компенсировать стоимость СМС, которые он отправил для победы в лотерее. Мужчина участвовал в розыгрыше автомобилей, который проводила МТС, и отправил почти четыре тысячи сообщений, каждое из которых стоило более 42 рублей. Также он требовал, чтобы ему выплатили процент за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда.

Суд отметил, что лотерея, как и любая другая игра, не относится к услугам, оказываемым за плату, и закон "О защите прав потребителей" на эти отношения не распространяется.

"Истец действовал добровольно, ответчик не нарушил условия проведения акции, а правоотношения спорта были основаны на риске и соглашении о выигрыше", — пояснили в суде.