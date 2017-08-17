Суд отклонил жалобу абонента, потребовавшего с МТС 30 миллиардов рублей

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Тамбовчанин пытался через суд получить 30 миллиардов рублей с компании МТС за моральный вред из-за того, что оператор якобы незаконно списала бесплатные минуты, однако в очередной раз получил отказ.
Представитель Тамбовского областного суда сообщил РИА Новости в четверг, что суд не нашел основания для передачи жалобы на рассмотрение президиума, и решение первой инстанции осталось в силе. По словам собеседника агентства, в кассации мужчине отказали 15 августа.
Суть претензий
Мужчина пользовался тарифным планом "Smart 022015" за 450 рублей в месяц, который включает три Гб интернет-трафика и 500 минут звонков. При исчерпании включенных в пакет минут абонент платит по 1,5 рубля за каждую минуту исходящего вызова. Ежемесячная плата и начисление новых пакетов минут у Мелехова происходили 22 числа каждого месяца. Он утверждает, что 22 июня 2016 года с 12 ночи до 9 утра оператор незаконно списал у него шесть бесплатных минут.
28%Да, непонятным образом исчезали деньги со счета
41.8%Мне самовольно подключали дополнительные услуги
6.4%Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом
12.3%Без предупреждения меняли условия тарифов
11.5%Нет, никаких проблем не возникало
По данным местных СМИ, Мелехов не первый раз требует в суде крупную сумму денег. В 2011 году он пытался взыскать миллиард рублей с министерства финансов "за бездействие при оказании ему услуг по поставке газа". Выбор ответчика мужчина объяснил тем, что большая часть акций дочерней компании "Газпрома" "Тамбовоблгаз" принадлежит государству, а от лица государства должен выступить Минфин.
Через два года мужчина через суд потребовал, чтобы администрация области пересмотрела тарифы на газоснабжение. Суд не поддержал его требования.
Что еще пытались отсудить у МТС
Суд отметил, что лотерея, как и любая другая игра, не относится к услугам, оказываемым за плату, и закон "О защите прав потребителей" на эти отношения не распространяется.