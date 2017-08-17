Путин помиловал экс-директора шахты "Ульяновская", где погибли 110 человек

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего директора шахты "Ульяновская" в Кузбассе, где в 2007 году погибли 110 человек.

"Помиловать Функа Андрея Ивановича, 1973 года рождения, осужденного 31 марта 2015 года Новокузнецким районным судом Кемеровской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в тексте указа, размещенного на официальном портале правовой информации.

Документ вступит в силу через десять дней со дня официального опубликования

Трагедия на шахте произошла 19 марта 2007 года и стала крупнейшей в России аварией такого рода почти за 80 лет. Суд признал виновными во взрыве директора шахты Андрея Функа и пятерых его подчиненных. Их приговорили к лишению свободы на сроки от трех до шести лет.

В момент взрыва метана под землей находились 203 человека, включая практически все руководство шахты и одного иностранца, удалось спасти лишь 93 человек. Причиной аварии стало скопление метана, датчики контроля которого были несанкционированно перенастроены на меньшие показатели. Газ воспламенился из-за короткого замыкания электрокабеля.