БРЯНСК, 17 авг – РИА Новости. Брянский перинатальный центр, в котором за первые три месяца работы умерли 11 детей, получил лицензию без нарушения сроков и по всем правилам инновационного центра в "Сколково", сообщил РИА Новости директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков.

Накануне некоммерческая организация Transparency International опубликовала доклад, в котором утверждает о нарушениях в процедуре лицензирования при вводе в эксплуатацию перинатального центра в Брянске. В нем отмечается, что процедура была проведена в сокращенные сроки без полноценной проверки объекта.

"Нет, нарушений по процедуре лицензирования не было. Центры строятся по федеральной программе, получение лицензии координирует инновационный центр в "Сколково". Процедура автоматизирована, есть определенный порядок подачи документов, изменить или сократить сроки мы не могли бы при всем желании", — сказал Бардуков.

Он отметил, что выездные проверки, необходимые для лицензирования, в центре проводились более месяца. Кроме того, было получено санитарное заключение от федерального Роспотребнадзора, хотя в нем вообще не было необходимости, поскольку на новом объекте еще не могло быть условно-патогенной флоры, указал Бардуков.

По его словам, статистические показатели в Брянском перинатальном центре в целом такие же, как и в подобных заведениях других регионов, где оказывают специализированную помощь новорожденным и беременным высокого риска. Раньше все подобные случаи происходили в разных медучреждениях области, теперь же все они сосредоточены в одном центре, пояснил собеседник агентства.

"По всей России в перинатальных центрах статистика смертности не сильно разнится. Смерть в этих случаях была непредотвратима… Никто не говорит о том, что за это время в центре родилось 1300 детей, 60 из них прошли через реанимацию и остались живы", — заявил Бардуков.

Новый перинатальный центр в "Брянской городской больнице № 1" был построен по федеральной программе и открыт в марте этого года. Однако уже спустя три месяца центр закрыли на проведение профилактических работ после частых случаев смерти младенцев. В социальных сетях и СМИ были распространены видеообращения некоторых из родителей погибших детей. Следствие возбудило уголовное дело по статье "халатность", результаты проверки еще не озвучены. Региональные власти неоднократно призывали СМИ не драматизировать ситуацию, а проанализировать ее объективно. Центр вновь заработал примерно через месяц – в начале июля.