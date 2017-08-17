В Крыму высмеяли идею Киева транслировать на полуострове украинские каналы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Инициаторам трансляции украинских телеканалов в Крыму не стоит надеяться на успех этого начинания, заявил вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский.

В четверг член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил на своей странице в Fаcebook , что тестовая трансляция пяти украинских телеканалов на полуострове началась с Чонгарской вышки в Херсонской области. По его словам, с 1 сентября мультиплекс будет работать в стандартном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября — с мощностью 1 кВт, украинские каналы смогут смотреть в Красноперекопском и Джанкойском районах.

"Все эти "костинские" явно насмотрелись фантастических фильмов и уверовали в чудеса. Им кажется, что от очередного поста в "Фейсбуке" может начаться трансляция каких-то там украинских мультиплексов, и они свято верят в просмотр этих самых мультиплексов крымчанами", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, украинских чиновников, во-первых, надо поздравить с распилом очередного бюджета на ровном месте.

"А, во-вторых, огорчить! Крымчане вот уже несколько лет не смотрят украинское телевидение. И потому, что это не телевидение, а бездарная помойка. И потому, что технический "гений" нынешних украинских специалистов просто не способен что-либо произвести на свет, разве что очередной памятник ненависти к России. Возможно, на том памятнике и не меч вовсе, а антенна для вещания на Крым?" — заметил вице-премьер.

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