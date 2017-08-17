Более 10% ДТП в России связаны с выездом на встречную полосу

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Более 10% дорожно-транспортных происшествий в России за последние семь месяцев произошло из-за выезда водителя на встречную полосу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД.

"Практически каждое девятое (10,8%) происшествие связано с выездом на полосу встречного движения, при этом на них в среднем по стране приходится почти каждый третий (29,1%) смертельный случай", — сказал собеседник агентства.

По данным ГИБДД, 18,5% водителей, которые совершили выезд на полосу встречного движения и попали в ДТП, находились в состоянии опьянения либо имели его признаки, но отказались от прохождения медосвидетельствования. Как сообщили в ведомстве, количество таких ДТП уменьшилось на 15,3% (1521), число погибших в них – на 19,2% (525), а раненых – на 18,3% (2680) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Лицами, не имеющими права управления либо лишенными такого права, совершено почти 8% таких происшествий. Суммарно каждое четвертое (24,9%) ДТП, причиной которого явился выезд на встречную полосу, совершено лицами, которые не имели права участвовать в дорожном движении в качестве водителей", — добавили в ГИБДД.

Госавтоинспекция также фиксирует значительный рост показателей аварийности из-за выезда на встречную полосу в местах, где это запрещено. Их количество увеличилось на 28,1%, в них погибло на 39,6% больше людей, на 29,4% увеличилось число раненых.

В ведомстве рассказали и о причинах таких ДТП. В частности, 17,7% таких аварий совершаются при обгоне. В местах, где выезд на полосу встречного движения запрещен, совершаются только чуть более 9% ДТП, ещё 4,6% – при развороте, повороте налево и объезде препятствия.

"Госавтоинспекция МВД России обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения", — сказал собеседник агентства.