МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Более 50 тысяч заявок от представителей молодежи 190 стран поступило для участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в Сочи с 14 по 21 октября; это исторический максимум всего фестивального движения, сообщил руководитель дирекции по работе с участниками и международному взаимодействию ВФМС Виталий Солонецкий.

"Исторический максимум, который зафиксирован в процессе всей подготовки, вообще всего фестивального движения — это количество стран, которые зарегистрировались на фестиваль. На сегодняшний момент их 186", — сказал Солонецкий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Общее число заявок от иностранных ребят, по его словам, составило 50 тысяч.

"Это очень приличное количество, оно растет и сегодня, потому как официально кампания (по приему заявок) закончилась 10 июня, после этого числа все ребята, которые подают заявки, попадают в резерв", — добавил он.

Солонецкий уточнил, что общее число заявок, поступивших от российских ребят, составило 62559.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Ожидается, что в нем примут участие 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 190 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Россия в третий раз примет фестиваль — они уже проходили в 1957 и 1985 годах.