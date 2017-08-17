В Московском зоопарке открылась площадка для регистрации брака

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В Московском зоопарке открылась 12 площадка для выездной регистрации брака, рассказала журналистам глава столичного управления ЗАГСа Ирина Муравьева.

"Мы открываем сегодня 12 площадку в городе, которая официально будет принимать заявления и регистрировать браки не только москвичей, но и гостей столицы. Я абсолютно уверена, что это место будет очень популярным и востребованным", — сказала Муравьева.

Она отметила, что первоначально идея с регистрацией брака в зоопарке вызвала улыбку. По словам Муравьевой, для поздравления молодоженов в зоопарке будет создан специальный текст, в котором будет упоминаться история дома Клюева.

"Тверской отдел ЗАГС уже с этого рабочего вторника приступил к приему официальных заявлений на регистрацию брака, уже есть первые отклики, ориентировочно, на 23 сентября первые заявления", — добавила Муравьева.

Также в доме Клюева будет работать выставка, посвященная профессору Московского университета Анатолию Богданову, который был зоологом и археологом.