МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Число нелегальных маршрутов в Москве сократилось в два раза благодаря реформе наземного транспорта, заявил начальник управления ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов в четверг на пресс-конференции.

"Реформа наземного транспорта навела порядок на улицах Москвы. Количество нелегальных маршрутов в Москве сократилось в два раза", — сказал Иванов.

Он также рассказал, что с начала года 2,7 тысячи автобусов задержано, арестовано и изъято за нарушения транспортного законодательства. Новыми коммерческими маршрутами за год работы воспользовались 290 миллионов пассажиров.

После проведения реформы, по словам Иванова, на 5% увеличилась средняя скорость движения возле крупных транспортно-пересадочных узлов, при этом интенсивность движения увеличилась в среднем на 7%. Также после реформы число ДТП с пострадавшими вблизи крупных ТПУ в среднем снизилось на 9%.

В 2016 году столичный департамент транспорта приступил к реализации реформы пассажирских перевозок. С 15 августа в Москве исчезли привычные маршрутки — остались лишь синие микроавтобусы, оборудованные валидаторами. В апреле 2017 года руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов отмечал, что проблема с нелегальными перевозчиками сохраняется, однако она находится на особом контроле мэра.