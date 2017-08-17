Во Владивостоке за полторы недели выдали более 520 электронных виз

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Более 520 электронных виз, по которым граждане 18 стран могут въехать на территорию Свободного порта Владивосток, выданы за полторы недели с момента начала действия упрощенного визового режима, сообщил статс-секретарь – замглавы Минвостокразвития Павел Волков.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа этого года для граждан 18 стран. С 8 августа начал работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз.

"За полторы недели со старта упрощенного визового режима в Свободном порту Владивосток выдано 522 электронные визы гражданам 13 стран", — цитирует Волкова Минвостокразвития.

Больше всего заявок приходит из КНР, граждане которой получили 221 визу. На втором месте Япония: электронная виза одобрена для 147 граждан этой страны. На третьем месте – Марокко с 72 оформленными визами. Активно стали подавать заявки жители Алжира. Для них одобрено 48 виз. Также одобрены заявки граждан Туниса, Индии, Сингапура, Саудовской Аравии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Мексики и Турции. Иностранцы оформляют однократную деловую, туристическую или гуманитарную визу.

По словам Волкова, электронной визой уже воспользовались 46 человек: на Дальний Восток прибыли 25 граждан Японии, 20 граждан КНР и один человек из Саудовской Аравии.

Оформить электронную визу могут граждане 18 стран. Подать заявку необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно.

С 1 января 2018 года с помощью электронной визы можно будет приехать на Камчатку и Сахалинскую область. Для этого будут работать 11 пунктов пропуска. Пока работают два во Владивостоке – морской пункт пропуска и международный аэропорт Кневичи. Со следующего года планируется открыть железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка", "Турий Рог", морские пункты пропуска "Зарубино", "Петропавловск-Камчатский", "Корсаков" и "Посьет".