Роскомнадзор лишил сайт американских неонацистов Daily Stormer домена в РФ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Роскомнадзор разделегировал сайт американских неонацистов Daily Stormer в доменной зоне.ru, заявил глава ведомства Александр Жаров.

"Российским законодательством установлен предельно жесткий режим противодействия любым проявлениям экстремизма в интернете. Сайт The Daily Stormer пропагандирует неонацистскую идеологию, возбуждает расовую, национальную и иные виды социальной розни", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

"В связи с этим Роскомнадзор обратился к регистратору доменных имён Ru-center с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о прекращении делегирования доменного имени указанного сайта в национальной доменной зоне.ru. Регистратор прекратил делегирование данного доменного имени на основании п.5.7 Правил регистрации доменных имён в доменах.ru и.рф", — приводятся в сообщении слова Жарова.

В среду в СМИ появилась информация, что Ru-center зарегистрировал адрес неонацистского сайта в российской доменной зоне.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между правыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.

Сайт Daily Stormer разместил публикацию, высмеивающую жертву столкновений в Шарлоттсвилль. После этого ведущие соцсети, такие как Facebook, Twitter и Instagram, заблокировали аккаунты этого сайта.