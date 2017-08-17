Роспотребнадзор получил 832 сообщения о заразившихся вирусом Коксаки

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На "горячую линию" Роспотребнадзора поступило 832 сообщения о заразившихся вирусом Коксаки, более 77% заболевших — дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. По состоянию на 16 августа на "горячую линию" Роспотребнадзора поступило более 900 обращений.

"Роспотребнадзор продолжает анализ поступающих на "горячую линию" обращений, в обращениях о заболевших речь идет о 832 людях. Из них более 77% — дети", — заявили в ведомстве.

Коксаки — группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заражение вирусом, как правило, происходит через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы, однако возможна и передача воздушно-капельным путем, в связи с чем во время вспышек заболевания в туристических местах не рекомендуется посещение, к примеру, общих бассейнов.

Чаще всего вирусом заражаются маленькие дети, в случае проявления вируса типа А у них появляются высыпания и волдыри на ладонях и стопах, в носовой и ротовой полости, что затрудняет питание, высокая температура и головная боль. Вирус типа В, в свою очередь, может поразить сердце и печень, вызвать гепатит и миокардит (воспаление сердечной мышцы), не исключен летальный исход, в основном, в случае развития менингита или энцефалита.