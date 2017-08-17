Русские могут изменить мир и стать ведущей нацией, считает Далай-лама

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. У России есть потенциал стать ведущей страной планеты, русские могут изменить этот мир, считает Далай-лама XIV.

"Россия – великая нация. И географически Россия — мост между Востоком и Западом. И, кроме того, потенциал природных ресурсов", — сказал Далай-лама в обращении к участникам Synergy Global Forum, отрывками из которого организаторы поделились с РИА Новости.

"Русские люди могут внести значительный вклад в изменение мира, Европы. Географически у России огромный потенциал. Новые идеи, уважение друг к другу. Испытывать чувство радости быть человеком. Я думаю, Россия сможет правильно распределить возможности. У России есть потенциал стать ведущей нацией мира", — добавил он.

Полностью видеообращение Далай-ламы к российскому бизнесу будет показано 27-28 ноября на форуме в Москве.