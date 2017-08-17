Россияне пожаловались в Общественную палату на грязные пляжи курортов

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Более 800 обращений, касающихся нарушений прав туристов, поступило на горячую линию Общественной палаты России с начала летнего сезона, нарекания многих вызвали грязные пляжи и мусор на российских курортах, сообщает пресс-служба ОП РФ в четверг.

"Все эти заявления будут рассмотрены на профильных общественных слушаниях осенью. В итоге в ОП намерены разработать рекомендации для Ростуризма", — говорится в сообщении.

Основная часть жалоб (50%) поступила от туристов, которых не устроили инфраструктура и сервис. Около 30% обращений касались проблем, связанных с плохой работой авиаперевозчиков, отменой и задержкой рейсов, в частности, авиакомпании "ВИМ-Авиа", AZUR air, Royal Flight, "Россия", Nordwind, "Уральские авиалинии". В основном такие сообщения поступали из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга.

Также граждане жаловались на грязные пляжи и мусор в городах. Большинство подобных обращений поступало от отдыхающих в Краснодарском крае (более 70%), в частности, в Анапе, Геленджике и Сочи.

"Из Сочи поступали жалобы на плохую уборку номеров, недостаток чистоты в гостиницах, неприветливый персонал. Кто-то даже подчеркнул, что в их гостинице администратор не может "здравствуйте" сказать", — приводит пресс-служба слова председателя комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елены Суторминой.

Турецкие курорты также вызывали нарекания российских туристов — их селили не в те отели, уровень сервиса не соответствовал обещаниям туроператора или турагентства.