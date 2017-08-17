В Московском зоопарке спустя 30 лет появился бегемот

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Посетители Московского зоопарка смогут увидеть карликового бегемота с 18 августа, это первый бегемот в столичном зоопарке впервые за 30 лет, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Посетители Московского зоопарка с 18 августа смогут посмотреть на карликового бегемота. Трехлетняя самка весит 200 килограммов, ее высота в холке — 75 сантиметров. Экзотическое животное привезли в Москву из небольшого шведского зооcада Eskilstuna несколько недель назад. Все это время бегемот находился на карантине в павильоне "Животные Африки" на новой территории зоопарка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что когда-то в Московском зоопарке уже содержались обыкновенные гиппопотамы. Первая пара — самец Питер и самка Грета — приехала в столицу в середине 1930-х годов, в 1943 году у них родился детеныш по имени Август. Животные прожили в зоопарке до 1980-х, затем бегемотник был переоборудован для содержания моржей.

Добавляется, что в сентябре в зоопарке можно будет увидеть еще одно новое животное — африканского трубкозуба, или земляного поросенка. Это млекопитающее с телом муравьеда, пятачком свинки, хвостом, как у кенгуру, и ушами зайца. Свое название оно получило благодаря особенному строению зубов, напоминающих трубки.