В Москве благоустроят парк 50-летия Октября

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В столице благоустроят парк 50-летия Октября. На зеленой территории площадью 83,2 гектара будут установлены площадки для активного отдыха детей и взрослых, а сам парк превратится в спортивный кластер под открытым небом, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В нем появятся спортивные и детские площадки для активного отдыха, а также кафе, пункты проката, детский игровой клуб, зоны коворкинга. Посетить обновленный парк горожане смогут в ноябре.

На зеленой территории оборудуют отдельные зоны для настольного тенниса, бадминтона, волейбола, баскетбола, а также скейт-парк и площадку для занятий альпинизмом. На ней установят два скалодрома высотой три метра каждый. В северо-западной части парка появится площадка для бокса под открытым небом с боксерским рингом и зрительскими трибунами.

Частью спортивного кластера станет площадка для людей пожилого возраста. Здесь установят специальные снаряды, где можно будет делать упражнения для суставов, координации и баланса. Все тренажеры позволят тренироваться в щадящем для здоровья режиме.

Отдохнуть после физических нагрузок спортсмены-любители смогут на скамейках под навесами, которые установят на площадке. Кроме того, в парке оборудуют две зоны для воркаута, силовых тренировок на свежем воздухе и две спортивные площадки с уличными тренажерами для кардионагрузок.

Для любителей тихого отдыха здесь установят беседки с навесами и скамейками, а вдоль дорожек дополнительно обустроят карманы с лавочками, где можно будет посидеть в тени деревьев.