ВЦИОМ выяснил отношение россиян к процессу над Улюкаевым

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Почти половина россиян (49%) считает дело в отношении экс-главы Минэкономразвития показательной акцией, более половины (57%) верят в виновность Алексея Улюкаева, но большинство из них ожидает, что он получит минимальный срок, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Улюкаев назвал эту историю "провокацией", которая, по его словам, была организована лично Сечиным и Олегом Феоктистовым — генералом ФСБ, возглавлявшим службу безопасности "Роснефти". Сечин, по словам экс-министра, сделал "ложный донос", на котором и строится все обвинение. Глава "Роснефти" заявлен гособвинением свидетелем по делу. Вместе с тем пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил РИА Новости, что Сечин по-прежнему не получал повестку о вызове в суд в качестве свидетеля по делу.
Как показал опрос ВЦИОМ, о начале суда над бывшим главой Минэкономразвития известно большинству россиян (71%); более осведомлены об этом люди пенсионного возраста (88%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (82%).
В ходе опроса в ноябре 2016 года 30% назвали это дело свидетельством реальной антикоррупционной борьбы, а с мнением о том, что "это всего лишь показательная акция, сведение счетов или конфликт конкурирующих кланов", тогда согласились 54% респондентов.
Более половины россиян (57%) склонны считать экс-министра виновным в получении взятки, среди тех, кто детально знаком с информацией о судебном разбирательстве, этой точки зрения придерживаются 79% респондентов. Невиновным Улюкаева называют 7% от числа всех участников опроса и каждый десятый (10%) из тех, кто хорошо осведомлен о судебном процессе.
"Более половины респондентов (56%), выразивших уверенность в виновности Улюкаева, предполагают, что даже в том случае, если его вина будет доказана, суд завершится вынесением формального приговора (Улюкаеву дадут минимальный срок), еще 21% считает, что ему удастся избежать наказания", — отмечают социологи.
В то же время 17% среди тех, кто считает бывшего министра виновным, полагают, что он "будет наказан по всей строгости закона".
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты опроса, отметил, что борьба с коррупцией в верхах государственного аппарата продолжает оставаться в фокусе внимания большинства россиян; дело Улюкаева, по его словам, одно из самых резонансных в этом ряду. И хотя суд только начинается, уточнил социолог, "общественное мнение его уже, по большому счёту, осудило и требует самого жёсткого наказания из всех возможных".
"В то же время уверенность людей в том, что виновный получит по заслугам, совсем невысока. Мало кто верит и в то, что арест Улюкаева — это свидетельство принципиальной линии властей на борьбу с коррупцией. Гораздо больше тех, кто считает причиной этого дела сведение личных счётов противниками Улюкаева и в целом внутривидовую борьбу элитных кланов. Вероятно, здесь сказывается накопленное недоверие к элитам вообще", — пояснил Федоров.
"Как результат, кампания по борьбе с коррупцией в верхах пока не ставится в заслугу властям, а скорее усиливает массовые представления о широких масштабах казнокрадства и злоупотребления служебным положением со стороны представителей нашей правящей элиты", — добавил Федоров.
Компания "Медиалогия" за минувший год зафиксировала в российских СМИ более 76 тысяч сообщений с упоминанием имени Алексея Улюкаева. Пик приходится на ноябрь 2016 года, тогда Басманный суд санкционировал домашний арест Улюкаева, а президент Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11-13 августа 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. "Медиалогия" провела мониторинг и анализ публикаций за период с августа 2016 по август 2017 года по собственной базе СМИ, включающей порядка 41,8 тысячи источников.