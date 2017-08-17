ВЦИОМ выяснил отношение россиян к процессу над Улюкаевым

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Почти половина россиян (49%) считает дело в отношении экс-главы Минэкономразвития показательной акцией, более половины (57%) верят в виновность Алексея Улюкаева, но большинство из них ожидает, что он получит минимальный срок, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В среду, 16 августа, в Замоскворецком суде Москвы начали рассматривать дело Улюкаева по существу. Прокурор заявил, что экс-министр, находясь в командировке на саммите стран БРИКС, потребовал взятку в два миллиона долларов лично у главы "Роснефти" Игоря Сечина, при этом угрожал отрицательными отзывами на сделки "Роснефти" в случае отказа заплатить взятку.

Улюкаев назвал эту историю "провокацией", которая, по его словам, была организована лично Сечиным и Олегом Феоктистовым — генералом ФСБ, возглавлявшим службу безопасности "Роснефти". Сечин, по словам экс-министра, сделал "ложный донос", на котором и строится все обвинение. Глава "Роснефти" заявлен гособвинением свидетелем по делу. Вместе с тем пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил РИА Новости, что Сечин по-прежнему не получал повестку о вызове в суд в качестве свидетеля по делу.

Как показал опрос ВЦИОМ, о начале суда над бывшим главой Минэкономразвития известно большинству россиян (71%); более осведомлены об этом люди пенсионного возраста (88%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (82%).

"В то же время общество скорее склонно соглашаться с тем, что дело Улюкаева – это показательная акция (сегодня так считают 49% россиян…), нежели проявление реальной борьбы властей с коррупцией (35%)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В ходе опроса в ноябре 2016 года 30% назвали это дело свидетельством реальной антикоррупционной борьбы, а с мнением о том, что "это всего лишь показательная акция, сведение счетов или конфликт конкурирующих кланов", тогда согласились 54% респондентов.

Более половины россиян (57%) склонны считать экс-министра виновным в получении взятки, среди тех, кто детально знаком с информацией о судебном разбирательстве, этой точки зрения придерживаются 79% респондентов. Невиновным Улюкаева называют 7% от числа всех участников опроса и каждый десятый (10%) из тех, кто хорошо осведомлен о судебном процессе.

"Более половины респондентов (56%), выразивших уверенность в виновности Улюкаева, предполагают, что даже в том случае, если его вина будет доказана, суд завершится вынесением формального приговора (Улюкаеву дадут минимальный срок), еще 21% считает, что ему удастся избежать наказания", — отмечают социологи.

В то же время 17% среди тех, кто считает бывшего министра виновным, полагают, что он "будет наказан по всей строгости закона".

Говоря о наказании, которое, по их мнению, должен понести Улюкаев, считающие его виновным респонденты чаще всего называют конфискацию имущества (53%). Однако много и тех, кто высказывается за тюремное заключение (43%), уточнили во ВЦИОМ. Также говорилось о необходимости запрета занимать руководящие должности (32%) и назначении штрафа, превышающего размер взятки (20%).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты опроса, отметил, что борьба с коррупцией в верхах государственного аппарата продолжает оставаться в фокусе внимания большинства россиян; дело Улюкаева, по его словам, одно из самых резонансных в этом ряду. И хотя суд только начинается, уточнил социолог, "общественное мнение его уже, по большому счёту, осудило и требует самого жёсткого наказания из всех возможных".

"В то же время уверенность людей в том, что виновный получит по заслугам, совсем невысока. Мало кто верит и в то, что арест Улюкаева — это свидетельство принципиальной линии властей на борьбу с коррупцией. Гораздо больше тех, кто считает причиной этого дела сведение личных счётов противниками Улюкаева и в целом внутривидовую борьбу элитных кланов. Вероятно, здесь сказывается накопленное недоверие к элитам вообще", — пояснил Федоров.

По его мнению, здесь "играет свою роль и негативный опыт фактического развала предыдущего резонансного дела — экс-министра обороны Анатолия Сердюкова , который не только не был осуждён, но и получил новое высокое назначение".

"Как результат, кампания по борьбе с коррупцией в верхах пока не ставится в заслугу властям, а скорее усиливает массовые представления о широких масштабах казнокрадства и злоупотребления служебным положением со стороны представителей нашей правящей элиты", — добавил Федоров.

Компания "Медиалогия" за минувший год зафиксировала в российских СМИ более 76 тысяч сообщений с упоминанием имени Алексея Улюкаева. Пик приходится на ноябрь 2016 года, тогда Басманный суд санкционировал домашний арест Улюкаева, а президент Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Улюкаев не признает вину. Ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11-13 августа 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. "Медиалогия" провела мониторинг и анализ публикаций за период с августа 2016 по август 2017 года по собственной базе СМИ, включающей порядка 41,8 тысячи источников.