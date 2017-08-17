МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о случаях заболевания бубонной чумой в США и рекомендовал россиянам учитывать эти сообщения при планировании поездок.

На сайте ведомства сообщается, что в июле и августе 2017 года в штате Аризона от бубонной чумы погибли дикие собаки, которые подхватили болезнь от блох. Ветеринарная служба Нью-Мексико 11 августа сообщила, что с начала года в штате зарегистрировано 22 случая бубонной чумы у белок и три случая заболевания среди людей, добавили в Роспотребназдоре.

"Согласно отчетам Центра по контролю за заболеваниями США (CDC), ежегодно в стране регистрируется в среднем около семи случаев заболевания людей бубонной чумой, большинство из которых регистрируется в штатах Аризона и Нью Мехико", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство советует россиянам учитывать эту информацию при планировании поездок по стране.

Бубонная чума — особо опасное инфекционное заболевание. Передается при укусе инфицированной блохи, крысы или другого больного животного. Первые симптомы болезни появляются в период от двух до шести дней после заражения: человек ощущает слабость, боли в животе, жар и тошноту.