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Общество

Первый канал закрывает "Наедине со всеми" по просьбе Меньшовой

00:0517.08.2017
(обновлено: 00:06 17.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера АлентоваКинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Юлия Меньшова предложила руководству Первого канала закрыть программу "Наедине со всеми". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала.

Логотип передачи Пока все дома
Работавшая над "Пока все дома" компания снимет еще 100 сюжетов о сиротах

Поясняется, что ведущая решила завершить проект, прежде чем он успеет надоесть зрителям. "Мы поддержали ее решение и сейчас работаем с Юлией над двумя новыми проектами, которые зрители увидят на Первом в новом сезоне", — рассказали в пресс-службе.

Ранее о закрытии "Наедине со всеми" сообщила сама Меньшова. "Это было исключительно моё желание и настоятельная просьба. За 4 года в эфире мы сняли 600 выпусков, и это была очень трудная работа, хотя и бесконечно интересная. Мне не хотелось, чтобы эта программа превратилась в рутину, и снижала своё качество. В связи с этим, мы вместе с руководством канала приняли решение о закрытии проекта", — написала телеведущая в своем Instagram.

Закрытие "Пока все дома"

Во вторник стало известно о решении руководства Первого канала закрыть передачу "Пока все дома", впервые вышедшую на экраны в 1992 году. По информации СМИ, у телепрограммы несколько лет подряд падали рейтинги, при этом ее авторы отказывались менять формат.

Также сообщается, что руководство телеканала отказалось закупать очередной сезон "Пока все дома" после проведения проверки источников финансирования рубрики "У вас будет ребенок", для которой на постоянной основе снимались так называемые видеопаспорта детей-сирот. При этом средства на счет передачи перечисляли не только государство и телеканал, но и частные инвесторы.

Российский журналист, телеведущий, известный деятель Рунета, продюсер документальных проектов Дмитрий Борисов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Ведущим нового выпуска программы "Пусть говорят" выступил Дмитрий Борисов

Ведущий передачи Тимур Кизяков опроверг информацию о том, что средства от спонсоров поступали на счет программы. По его словам, деньги сразу направлялись в органы опеки, а менеджеры "Пока все дома" вели строгую отчетность. При этом публикации в СМИ он назвал клеветой. Кизяков также подчеркнул, что в закрытии программы заинтересованы многие фирмы, предлагающие посреднические услуги в сфере усыновления.

"Ладно, если бы это были слухи желтой прессы. Это происходит целенаправленно, потому что компании, которые занялись этой работой и увидели в этом интерес финансовый, они в нас видят конкурента, и они в нас видят бизнес. Я не могу сейчас называть какие-то имена. Методы абсолютно рейдерские у этих структур, которые занимаются детьми", — прокомментировал ситуацию ведущий.

Новый ведущий "Пусть говорят"

В начале августа в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов уходит с Первого канала. Позднее эту информацию подтвердил сам шоумен, пояснив, что намерен взять "декретный отпуск".

Сайт проекта Пусть говорят
© РИА Новости
Команда "Пусть говорят" может перейти на "Россию 1", сообщил источник

Ведущим нового сезона шоу стал Дмитрий Борисов. Первый выпуск телепрограммы был посвящен карьере Андрея Малахова на телевидении, а также сообщениям СМИ о его вероятном уходе из программы.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что вместе с Андреем Малаховым проект покинет ряд сотрудников, заявления об их увольнении уже подписаны. Ожидается, что команда телешоу перейдет в программу "Прямой эфир" на "России-1".

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