Строительство трех очистных сооружений на Байкале начнется уже в 2017 году

КРАСНОЯРСК, 16 авг — РИА Новости. Строительство трех очистных сооружений в Баргузинском районе Бурятии, где находится самый крупный залив Байкала, начнется в 2017 году, сообщил исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов во время рабочего визита в район, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

"Мы рассчитываем начать строительство трех очистных сооружений уже в этом году сразу в трёх точках: в Баргузине, Усть-Баргузине — по 100 кубов в сутки — и на Максимихе — по 50 кубов. Цена вопроса — порядка 100 миллионов рублей. Потенциальный инвестор уже найден", — цитирует Цыденова пресс-служба.

По данным властей, в 2019 году в Баргузине планируется строительство полигона ТБО, для этих целей районной администрацией выделен земельный участок.

"Нам удалось вывести его из так называемой зеленой зоны. Минстрой (республики – ред.) проводит конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство полигона. После получения проектно-сметной документации и прохождения всех процедур мы подадим заявку в федеральную целевую программу по охране озера Байкал. Строительство полигона планируем начать в 2019 году", — сообщают власти.

На территории района расположен Баргузинский залив, который вдается в сушу на 30 км, и действует Забайкальский государственный национальный парк.