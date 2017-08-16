Путин призвал реконструировать приграничные КПП на северо-западе страны

ПИОНЕРСКИЙ (Калининградская обл.), 16 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо вернуться к вопросам финансирования реконструкции приграничных пунктов пропуска на северо-западе России, большинство из которых не реконструировались с 1990-х годов.

На совещании о развитии транспортной инфраструктуры глава государства отметил, что северо-западные регионы России граничат с семью странами, здесь работает пятая часть всех пунктов пропуска через государственную границу, а именно 65 пунктов пропуска.

Глава государства отметил, что большинство из пунктов не реконструировались с 90-х годов, а реконструкция и эксплуатация их недофинансируются примерно на треть.

"В итоге, на подъезде к границе образуются очереди, в которых простаивают грузы и люди теряют время. Не говоря уже о нехватке элементарных услуг для сотрудников и проезжающих граждан", — отметил Путин.

Он подчеркнул, что "нужно вернуться к вопросам финансирования этих проектов".