Медведев дал поручения по сохранению и рациональному использованию Волги

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минстрою и Минфину до 1 ноября представить в правительство предложения о дополнительных источниках финансирования мероприятий приоритетного проекта, направленного на сохранение и предотвращение загрязнения Волги, сообщается на сайте кабмина.

Также Минприроды, Минстрою, Минэкономразвития и Минфину поручено до 1 ноября представить в правительство предложения по созданию специального (водного) фонда в целях поддержки инвестиционных проектов по строительству и реконструкции очистных сооружений.

Минтранс и Минприроды до 1 ноября должны представить предложения по очистке водных объектов от затонувших судов и других плавсредств с их последующей утилизацией. Также министерства с участием Роспотребнадзора должны разработать предложения по организации сбора отходов с судов, эксплуатируемых в акватории Волги, а также пунктов их заправки топливом.

В свою очередь Минсельхоз и Минфин должны до 5 октября согласовать и внести в правительство проект федерального закона, предусматривающего возможность замены компенсаций по возмещению ущерба, нанесенного хозяйствующими субъектами водным биологическим ресурсам, с натуральной формы на денежную.

Кроме того, Минсельхозу, Минприроды, Минэкономразвития и Росрыболовству поручено проработать вопрос об увеличении численности инспекторов, осуществляющих федеральный государственный контроль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в бассейне Волги, а также о наделении органов исполнительной власти регионов полномочием в области контроля в данной сфере. О результатах необходимо доложить в правительство также до 5 октября.

Роспотребнадзору, Росприроднадзору и Россельхознадзору с участием органов исполнительной власти регионов Медведев поручено обеспечить контроль за состоянием береговых полос и рекреационных зон в бассейне Волги, включая малые реки и притоки, а также за местами хранения удобрений и ядохимикатов, скотомогильниками и сибиреязвенными захоронениями и другими опасными объектами. О результатах необходимо доложить в правительство до 5 октября 2017 года, далее – один раз в полугодие.

Росприроднадзору также поручено произвести оценку и ранжирование территорий по уровню антропогенной нагрузки с учетом данных дистанционного (космического) зондирования и мониторинга состояния загрязнения водоохранных зон и на основе этих данных подготовить предложения по формированию и ведению электронной карты загрязнения этих территорий, о результатах доложить в правительство до 1 февраля 2018 года.

Помимо этого, Росприроднадзор должен осуществить меры по выявлению и пресечению несанкционированных сбросов сточных вод в бассейне Волги и о результатах доложить в правительство до 5 декабря, далее – ежеквартально.