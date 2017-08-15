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Общество

Историки задумались о пересмотре возраста Москвы

20:3515.08.2017
(обновлено: 20:39 15.08.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве. Архивное фотоВид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Историки могут пересмотреть реальный возраст Москвы, сообщил РИА Новости главный археолог столицы Леонид Кондрашев.

Заместитель руководителя Департамента культурного наследия, главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев
© Радио Sputnik
Главный археолог Москвы: раскопки подтверждают несомненную древность города

"Реальный возраст Москвы подлежит более глубокому изучению, это дискуссионный вопрос, который требует очень тщательного изучения. Сам факт находки заставляет нас очень серьёзно этот вопрос проработать. Можно говорить о комплексе находок, которые могут дать возможность уточнить дату основания Москвы", — рассказал Кондрашев.

По его словам, дата основания Москвы — это условная дата.

"Несомненно, князь (Юрий Долгорукий — ред.) приезжал уже в некие селения, причём очень укреплённые. Это, кстати, отмечают многие историки. В ходе археологических раскопок, кстати, обнаружено селище X века, которое маркирует приход славян сюда. Но до этого здесь жили и финно-угорские племена. Дальше начинаются нюансы — что считать городом, к какому времени относятся укрепления и так далее", — отметил Кондрашев.

В Москве появилась Аллея правителей
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАллея правителей появилась в Петроверигском переулке в самом центре Москвы. На фото: бюст Александра Невского.Монумент Александра Невского на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Аллея правителей появилась в Петроверигском переулке в самом центре Москвы. На фото: бюст Александра Невского.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСейчас в сквере уже установлены 33 бронзовых бюста. Однако планируется, что экспозиция пополнится еще восемью памятниками.Посетитель на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Сейчас в сквере уже установлены 33 бронзовых бюста. Однако планируется, что экспозиция пополнится еще восемью памятниками.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОбразы правителей создал президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели.Президент Российской академии художеств, скульптор, художник Зураб Церетели на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Образы правителей создал президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАллея была создана в сквере у здания, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды.Монумент Николая II на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Аллея была создана в сквере у здания, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБюст Бориса Годунова.Монумент Бориса Годунова на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Бюст Бориса Годунова.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОткрыли Аллею правителей министр культуры России Владимир Мединский и министр образования и науки Ольга Васильева.Министр культуры РФ Владимир Мединский и министр образования и науки РФ Ольга Васильева на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Открыли Аллею правителей министр культуры России Владимир Мединский и министр образования и науки Ольга Васильева.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа аллее установлены не только бюсты императоров, но и тех людей, которые на протяжении какого-то времени управляли страной: это и великие князья времен образования централизованного государства, и деятели временного правительства 1917 года.Монумент Анны Иоанновной на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На аллее установлены не только бюсты императоров, но и тех людей, которые на протяжении какого-то времени управляли страной: это и великие князья времен образования централизованного государства, и деятели временного правительства 1917 года.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗураб Церетели между бюстами императоров Николая I и Александра I.Президент Российской академии художеств, скульптор, художник Зураб Церетели на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Зураб Церетели между бюстами императоров Николая I и Александра I.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБюст царя Федора Иоанновича.Посетители на открытии Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Бюст царя Федора Иоанновича.
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