Историки задумались о пересмотре возраста Москвы

Вид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве. Архивное фото

Вид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Историки могут пересмотреть реальный возраст Москвы, сообщил РИА Новости главный археолог столицы Леонид Кондрашев.

"Реальный возраст Москвы подлежит более глубокому изучению, это дискуссионный вопрос, который требует очень тщательного изучения. Сам факт находки заставляет нас очень серьёзно этот вопрос проработать. Можно говорить о комплексе находок, которые могут дать возможность уточнить дату основания Москвы", — рассказал Кондрашев.

По его словам, дата основания Москвы — это условная дата.

"Несомненно, князь (Юрий Долгорукий — ред.) приезжал уже в некие селения, причём очень укреплённые. Это, кстати, отмечают многие историки. В ходе археологических раскопок, кстати, обнаружено селище X века, которое маркирует приход славян сюда. Но до этого здесь жили и финно-угорские племена. Дальше начинаются нюансы — что считать городом, к какому времени относятся укрепления и так далее", — отметил Кондрашев.