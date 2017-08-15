Полпред в СЗФО проверил готовность Калининградской области к учебному году

КАЛИНИНГРАД, 15 авг — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов проинспектировал готовность образовательных учреждений Калининградской области к новому учебному году, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В частности, вместе с врио калининградского губернатора Антоном Алихановым, заместителем полпреда Михаилом Ведерниковым и представителями контрольно-надзорных органов Цуканов осмотрел новую школу в городе Гурьевске, которая 1 сентября впервые примет около 1,5 тысячи учеников.

"Когда посещаешь такие объекты, как эта школа, испытываешь радость и гордость за город, регион и всю Россию. То, что в образование вкладываются большие средства, является залогом успешного развития российского общества, экономики, науки. Уверен, учеников этой школы ждёт успешная карьера и счастливое будущее, ведь им предстоит обучаться в одном из самых современных образовательных учреждений", – сказал Цуканов.

Школа построена в рамках реализации проекта "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016–2025 годы. Полпред президента оценил эффективность использования федерального бюджета и поставил в пример организацию работы на объекте.

Отмечается, что школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Вместительность и большой преподавательский штат (83 педагога) позволят 1,5 тысяче учеников получать образование в первую смену, что существенно сократит количество детей, обучающихся во вторую смену в других школах Гурьевска.

Школа общей площадью 32 тысячи квадратных метров состоит из четырех блоков и вмещает 63 учебных кабинета, спортивный и медицинский блоки, зоны отдыха и развития, многофункциональный пищеблок. Спортивная инфраструктура учреждения позволит сделать его центром сдачи норм ГТО Гурьевского городского округа и развивать различные виды спорта, в том числе вольную борьбу.