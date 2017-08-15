"Алроса" оценит безопасность своих подземных рудников

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент "Алросы" подписал приказ, предусматривающий проведение до 1 сентября оценки безопасности при ведении горных работ на всех подземных рудниках компании, сообщает "Алроса" во вторник.

"Президент "Алросы" Сергей Иванов подписал приказ, предусматривающий проведение в срок до 1 сентября 2017 года всесторонней оценки безопасности при ведении горных работ на всех подземных рудниках компании. Специально созданная экспертная группа должна оценить возможное воздействие водных объектов на горные выработки и предпринимаемые меры по недопущению прорывов воды в них из отработанных карьеров", — говорится в сообщении.

В состав экспертной группы вошли независимые эксперты, а также главный инженер "Алросы", главный геотехник, главный гидрогеолог, начальник отдела подземных горных работ, заместитель главного маркшейдера, главный инженер института "Якутнипроалмаз".

Согласно документу, до 1 сентября экспертная группа выполнит оценку соответствия горных работ проектным решениям при соблюдении границ опасной зоны ведения горных работ вблизи водного объекта, состоянии предохранительного целика; работе комплекса главного водоотлива; состоянии горных выработок, находящихся вблизи предохранительного целика, а также наличии неконтролируемых водопроявлений.

На руднике "Алросы" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды, в шахте в тот момент находился 151 человек. На поверхность подняты 143 горняка, поиски восьмерых пропавших продолжаются. "Окончательный и полный анализ причин аварии на руднике "Мир" должна подготовить комиссия Ростехнаднадзора. Тем не менее, мы планируем, не дожидаясь выводов комиссии, провести и собственную оценку ситуации на всех остальных рудниках компании, и в случае выявления недостатков, оперативно предпринять меры для их устранения", − отметил Иванов.

Он также напомнил, что с мая в компании продолжается всесторонний аудит системы промышленной безопасности. Соответствующее решение было принято в мае наблюдательным советом "Алросы". Кроме рудника "Мир", "Алроса" осуществляет подземную добычу алмазов на рудниках "Интернациональный", "Айхал" и "Удачный".