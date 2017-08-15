"Алроса" оценит безопасность своих подземных рудников

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент "Алросы" подписал приказ, предусматривающий проведение до 1 сентября оценки безопасности при ведении горных работ на всех подземных рудниках компании, сообщает "Алроса" во вторник.
В состав экспертной группы вошли независимые эксперты, а также главный инженер "Алросы", главный геотехник, главный гидрогеолог, начальник отдела подземных горных работ, заместитель главного маркшейдера, главный инженер института "Якутнипроалмаз".
Согласно документу, до 1 сентября экспертная группа выполнит оценку соответствия горных работ проектным решениям при соблюдении границ опасной зоны ведения горных работ вблизи водного объекта, состоянии предохранительного целика; работе комплекса главного водоотлива; состоянии горных выработок, находящихся вблизи предохранительного целика, а также наличии неконтролируемых водопроявлений.
Он также напомнил, что с мая в компании продолжается всесторонний аудит системы промышленной безопасности. Соответствующее решение было принято в мае наблюдательным советом "Алросы". Кроме рудника "Мир", "Алроса" осуществляет подземную добычу алмазов на рудниках "Интернациональный", "Айхал" и "Удачный".