МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Более 23 тысяч интернет-страниц признаны содержащими опасную информацию о суицидах за почти пять лет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"С 1 ноября 2012 года Роспотребнадзором в рамках Единой системы электронного взаимодействия проведена экспертиза более 25 тысяч ссылок на страницы сайтов в информационно-коммуникационной сети "Интернет", из них более 23,7 тысячи страниц признаны содержащими информацию о способах совершения самоубийства и (или) призывы к совершению самоубийства", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведовстве уточнили, что запрещенная информация в виде описания способов совершения самоубийства, сопровождаемая фото и видеоматериалами, рисунками, в том числе для детей, наиболее часто размещается на интернет-страницах социальных сетей, видео-хостингов; призывы к совершению суицида, объявления о знакомстве с целью совершения группового (ассистированного) самоубийства — на страницах открытых и закрытых групп пользователей с характерными названиями в социальных сетях.

В рамках межведомственного взаимодействия Роспотребнадзор активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по оперативному обмену информацией о сообществах и группах, пропагандирующих суицидальное поведение среди детей и подростков в Интернете, подчеркнули в ведомстве.