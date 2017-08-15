"Первый канал" прощается с программой "Пока все дома"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Зрители "Первого канала" в новом телесезоне не увидят развлекательную программу "Пока все дома", которая выходила каждое воскресенье с 1992 года, сообщил во вторник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Первый канал" в новом телесезоне не будет закупать программу "Пока все дома", — сказал собеседник агентства.

На "Первом канале" не комментируют эту информацию.

По данным источника, такое решение связано с результатами проведенной проверки, в ходе которой выяснилось, каким образом финансировалась программа.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот для рубрики "У вас будет ребенок" в рамках программы "Пока все дома", деньги брались сразу из нескольких источников – от государства, от телеканала и от спонсоров.

Ранее в декабре на совещании семинаре-совещании под председательством вице-премьера Ольги Голодец глава Минобрнауки Ольга Васильева обратила внимание регионов на недобросовестную работу фондов по устройству детей в семьи, которые не имеют отношения к соответствующей программе и дают до 30% возврата детей, напомнив о работе телеведущего Тимура Кизякова, который готовит соответствующие паспорта для сирот и помогает их устройству в семьи.

Программа "Пока все дома" впервые вышла в эфир в 1992 году и с тех пор делала это каждое воскресенье в 10.30 утра, отмечается на сайте проекта. Программа подается "как раз к семейному завтраку: с одной стороны экрана за столом — семья зрителей, с другой — семья знаменитого артиста, писателя, спортсмена или музыканта". Бессменным ведущим программы был Тимур Кизяков.