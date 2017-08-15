В Москве запустили новый автобусный маршрут в Германию

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Новое международное направление в Германию открылось на автостанции Мосгортранса "Теплый стан" в Москве, сообщили в пресс-службе предприятия во вторник.

Маршрут предусматривает остановочные пункты в Берлине, Ганновере, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Магдебурге, Франкфурте-на-Майне, Эссене и других городах.

"Мосгортранс заинтересован в расширении географии международных рейсов. Сегодня от наших автостанций можно отправиться в Армению, Белоруссию, Грузию, Латвию, Молдову, Польшу, на Украину и в Эстонию. Маршрут в Германию стал наиболее протяженным среди международных ‒ его длина превышает три тысячи километров", ‒ рассказал директор по коммерческой деятельности ГУП "Мосгортранс" Евгений Жигунов.

Отправление рейсов в Германию будет осуществляется по четвергам в 14.00 мск. Приобрести билеты на проезд можно в кассах автостанций, онлайн – через сайт Мосгортранса и партнеров, а также в 500 терминалах самообслуживания по всему городу.

ГУП "Мосгортранс" администрирует автостанции "Варшавская", "ВДНХ", "Верхние Лихоборы", "Красногвардейская", "Новогиреево", "Орехово", "Теплый Стан", "Тушинская" и Международный автовокзал "Южные Ворота". На территории пунктов отправления и прибытия междугородных и международных автобусов работают залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, банкоматы и платежные терминалы, автоматы с напитками и едой, а также бесплатная сеть Wi-Fi.