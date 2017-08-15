Власти Москвы не отказывают в лечении приезжих россиян с ВИЧ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Власти Москвы обеспечивают безусловное прикрепление пациентов Федерального СПИД-центра к московскому и не отказывают в лечении, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции департамента здравоохранения Москвы Алексей Мазус, комментируя сообщения СМИ об отказе в лечении живущих в столице пациентов с ВИЧ из регионов.

Ранее СМИ сообщили, что департамент здравоохранения Москвы отказал двум пациентам с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), прописанным в регионах, но живущим в Москве, в прикреплении к городскому центру профилактики и борьбы со СПИДом. Их могут поставить на учет, только если годовой запас требующихся лекарств перешлют для этих пациентов власти регионов, где они проживали. Ранее ВИЧ-инфицированных из других регионов в Москве снабжал лекарствами Федеральный центр СПИДа, входящий в структуру Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Как отметил Мазус, в соответствии с действующим законодательством обеспечение антиретровирусными лекарственными препаратами лиц с ВИЧ осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемых регионам по их заявкам. Необходимым условием выделения лекарственных препаратов для обеспечения пациентов по месту проживания является наличие сведений о них в общефедеральном регистре лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека.

"Лекарственные препараты поставляются Минздравом России в субъекты РФ согласно плану-графику в объеме годовой потребности, определенной на основании регионального регистра. Постановлением правительства РФ… предусмотрена возможность передачи лекарственных препаратов одним субъектом Российской Федерации другому субъекту Российской Федерации на основании акта приема-передачи", — сказал Мазус.

По его словам, для обеспечения лекарствами пациента, который постоянно проживает в другом субъекте и состоит на учете в соответствующем региональном регистре, должна быть произведена передача лекарственных препаратов в соответствии с законодательством, что занимает определенное время. Передача лекарственных препаратов должна сопровождаться внесением изменений в оба регистра.

"По согласованию с Минздравом России департамент здравоохранения города Москвы обеспечивает безусловное прикрепление (к городскому центру — ред.) граждан Российской Федерации, ранее состоящих на учете в ФГБУ ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на которых получены целевые лекарственные средства в объеме годовой потребности", — подчеркнул Мазус.