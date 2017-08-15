Москва заняла третье место в мире по дешевизне такси

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Москва, согласно международному рейтингу Taxi Price Index 2017, заняла третье место в списке мировых мегаполисов с самой низкой стоимостью одного километра поездки на такси внутри города, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта во вторник.

Исследование проводилось среди 80 самых популярных у туристов городов мира, при этом учитывались средние цены на поездку внутри города, из центра в аэропорт, плата за подачу такси и средняя стоимость часа ожидания.

"Средний чек за 1 километр поездки на такси в Москве составил 15 рублей. Дешевле только в египетском Каире – 5 рублей и в таиландском Бангкоке — 10 рублей", — говорится в сообщении.

По стоимости ожидания такси, которое составило 612 рублей за час — Москва оказалась на 23 месте. Самая низкая стоимость ожидания зафиксирована в индийском Бангалоре (55 рублей в час), а самая высокая — в Цюрихе – около 4700 рублей.

В среднем поездка из центра города в аэропорт в Москве обходится примерно в 1800 рублей (37 место). Дешевле всего поездка в аэропорт будет стоить в Каире — чуть выше 250 рублей, дороже всего в Токио – более 11,3 тысяч рублей.

Столичное такси оказалось в числе самых доступных в мире благодаря реформе такси, которая проводится с 2011 года. За это время, как рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, практически полностью удалось легализовать рынок такси. Средняя стоимость поездки, по его словам, в первом полугодии этого года снизилась почти на 10% с 500 до 450 рублей, при этом среднее время подачи не превышает 5-7 минут.

"Правительство Москвы выделяет таксомоторным компаниям субсидии на обновление автомобильного парка. На эти цели за последние три года было выделено более 286 миллионов рублей. Предпринятые меры делают московское такси одним из самых доступных и качественных в мире", – сказал Ликсутов.

На сегодняшний день в городе официально работает более 65 тысяч легковых такси, которые ежедневно перевозят 715 тысяч пассажиров.