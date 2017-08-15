В Ингушетии будут "следить за поведением" свадебных кортежей

НАЛЬЧИК, 15 авг – РИА Новости. Глава Ингушетии из-за многочисленных фактов нарушения правил дорожного движения во время проведения свадеб в регионе поручил местным властям создать межведомственную рабочую группу по контролю за передвижением свадебных кортежей.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором участники свадебного кортежа в селении Сурхахи в Назрановском районе Ингушетии — водители внедорожников Gelandewagen и Mercedes ML — обгоняют и таранят друг друга, чтобы занять место за автомобилем, в котором находилась невеста.

Во вторник Евкуров провел встречу с представителями Совета безопасности и МВД по Ингушетии, на которой обсуждалось поведение данных водителей, создававших аварийную ситуацию на оживленной трассе.

"Обозначил главную задачу – до 25 августа проработать вопрос создания межведомственной рабочей группы, которая будет контролировать формирование и передвижение свадебных кортежей с отслеживанием их маршрута", — написал Евкуров в своем аккаунте в Instagram.

Он также подчеркнул, что власти региона не намерены закрывать глаза "на творящийся беспредел". "Считаю, что списывать подобные свадебные "гонялки" на местный колорит – оскорбительно для нашего народа", — заявил глава Ингушетии.

По его словам, оба водителя из свадебного кортежа уже привлечены к административной ответственности, но не исключено, что в их действиях могут быть усмотрены признаки уголовного преступления.