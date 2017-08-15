Путин попросит проверить работу с обращениями обманутых дольщиков

Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Единая Россия в Государственной думе Владимир Васильев во время встречи. 15 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции Единая Россия в Государственной думе Владимир Васильев во время встречи. 15 августа 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст поручение Генпрокуратуре проверить эффективность принимаемых мер по обращениям обманутых дольщиков жилья.

Проблемы участников долевого строительства были затронуты в ходе рабочей встречи главы государства с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым, который рассказал, какая ведется работа в нижней палате по вопросам обманутых дольщиков.

В связи с этим Васильев попросил Путина дать поручение Генеральной прокуратуре оценить эффективность принимаемых мер в отношении дольщиков со стороны правоохранительных органов.

"Если бы сейчас Генеральная прокуратура организовала проверку этих обращений по обманутым дольщикам, посмотрела, как принимаются меры, насколько они эффективны, Владимир Владимирович, мы бы ответили на вопросы людям", — подчеркнул он.

"Хорошо", — поддержал его просьбу Путин.