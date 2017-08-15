Путин попросит проверить работу с обращениями обманутых дольщиков

НОВО-ОГАРЕВО, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин даст поручение Генпрокуратуре проверить эффективность принимаемых мер по обращениям обманутых дольщиков жилья.
В связи с этим Васильев попросил Путина дать поручение Генеральной прокуратуре оценить эффективность принимаемых мер в отношении дольщиков со стороны правоохранительных органов.
"Если бы сейчас Генеральная прокуратура организовала проверку этих обращений по обманутым дольщикам, посмотрела, как принимаются меры, насколько они эффективны, Владимир Владимирович, мы бы ответили на вопросы людям", — подчеркнул он.
"Хорошо", — поддержал его просьбу Путин.