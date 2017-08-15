Найденные на Биржевой площади Москвы древние фундаменты решили закопать

МОСКВА, 15 авг — РИА Недвижимость. Археологические раскопки завершились на Биржевой площади в Москве, работы по сохранению фрагментов белокаменных и кирпичных кладок древних строений на площади начнутся 15 августа, их решено закопать обратно, сообщается на сайте столичной мэрии.
"Реставраторы и археологи приступят к работам по сохранению небольших участков кирпичной и каменной кладки старинных зданий. Прежде всего — частей основания храма Благовещения подворья Иосифо-Волоцкого монастыря XVI века, который был разрушен еще в XVIII веке", — приводятся в нем слова главного археолога Москвы Леонида Кондрашева.
Как указывается в сообщении, методический совет Мосгорнаследия рекомендовал законсервировать руины фундаментов методом обратного погружения в грунт, так как извлечь их из раскопа и музеефицировать невозможно технически.
Раскопки на Биржевой площади вели на участке более 100 квадратных метров, глубина котлована составляла более 3,5 метра. "Нам удалось завершить раскопки, в целом в рамках предварительно согласованного графика", — приводятся на сайте слова Кондрашева.
После завершения археологической консервации фрагментов старинных построек на Биржевой площади возобновятся работы по ее реконструкции и благоустройству по программе "Моя улица". Площадь должна стать полностью пешеходной и влиться в прогулочный маршрут от Кремля до парка "Зарядье". Центральным элементом площади станет фонтан с плоской круглой чашей.