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Общество

Найденные на Биржевой площади Москвы древние фундаменты решили закопать

13:3415.08.2017
(обновлено: 13:38 15.08.2017)
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© Фото : агентства городских новостей «Москва»Место раскопок на Биржевой площади. 27 июля 2017Место раскопок на Биржевой площади. 27 июля 2017
© Фото : агентства городских новостей «Москва»

МОСКВА, 15 авг — РИА Недвижимость. Археологические раскопки завершились на Биржевой площади в Москве, работы по сохранению фрагментов белокаменных и кирпичных кладок древних строений на площади начнутся 15 августа, их решено закопать обратно, сообщается на сайте столичной мэрии.

Раскопки во время реконструкции Биржевой площади в Москве. Архивное фото
© Фото : страница КБ Стрелка в Facebook
Эксперт рассказал о ценности находок с Биржевой площади в Москве
В ходе раскопок на Биржевой площади обнаружили более тысячи артефактов XII–XVIII веков. Это как небольшие находки — предметы быта, украшения, оружие, монеты, так и фрагменты давно утраченных городских зданий, отмечается в сообщении.

"Реставраторы и археологи приступят к работам по сохранению небольших участков кирпичной и каменной кладки старинных зданий. Прежде всего — частей основания храма Благовещения подворья Иосифо-Волоцкого монастыря XVI века, который был разрушен еще в XVIII веке", — приводятся в нем слова главного археолога Москвы Леонида Кондрашева.

Как указывается в сообщении, методический совет Мосгорнаследия рекомендовал законсервировать руины фундаментов методом обратного погружения в грунт, так как извлечь их из раскопа и музеефицировать невозможно технически.

Место раскопок на Биржевой площади. 27 июля 2017
© Фото : агентства городских новостей «Москва»
При раскопках Биржевой площади в Москве нашли храм XVI века
Участки каменной и кирпичной кладки сначала укутают геотканью, которая не позволит влаге их разрушить. Затем фрагменты фундаментов будут равномерно, слой за слоем, покрывать мелкозернистым песком. Каждый слой составит не более 10 сантиметров. Таким образом, создастся своеобразная подушка безопасности для археологических объектов. Сверху их укроют грунтом, сообщается на сайте.

Раскопки на Биржевой площади вели на участке более 100 квадратных метров, глубина котлована составляла более 3,5 метра. "Нам удалось завершить раскопки, в целом в рамках предварительно согласованного графика", — приводятся на сайте слова Кондрашева.

После завершения археологической консервации фрагментов старинных построек на Биржевой площади возобновятся работы по ее реконструкции и благоустройству по программе "Моя улица". Площадь должна стать полностью пешеходной и влиться в прогулочный маршрут от Кремля до парка "Зарядье". Центральным элементом площади станет фонтан с плоской круглой чашей.

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